Trainerwechsel bei Grizzlys: Stewart folgt auf Cortina

Wolfsburg. Trotz der Vize-Meisterschaft in der gerade zu Ende gegangenen Saison gehen die Grizzlys Wolfsburg mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit. Mike Stewart tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Pat Cortina an, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte. Die Verträge von Ex-Nationalcoach Cortina und seines Assistenten Petteri Väkiparta waren nach zwei Jahren zum Saisonende ausgelaufen.

Mit der Verpflichtung von Stewart wollen die Wolfsburger einen neuen Impuls setzen. "Mit Mike Stewart bekommen wir einen sehr erfahrenen Coach, der für ein offensives, aggressives Eishockey steht", sagte Sportdirektor Charly Fliegauf. Stewart erhält einen Zweijahresvertrag. Der 48 Jahre alte Kanadier war zuletzt bei den Kölner Haien tätig.

