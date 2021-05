Harzwasserwerke stellen sich auf erneute Dürre ein

Hildesheim. Die Harzwasserwerke erwarten vielerorts in Niedersachsen erneut einen Dürre-Sommer. Nach Untersuchungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung betrifft dies vor allem Nordost- und Südostniedersachsen - wo bereits im April und auch im Mai Dürre geherrscht habe, sagte der Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Christoph Donner, am Montag. Die Talsperren im Westharz seien im vierten Jahr in Folge "deutlich unterdurchschnittlich" gefüllt und auch die Grundwasserspiegel fielen. Die Trinkwasserversorgung sei aber nicht in Gefahr.

"Wir haben uns auf die anhaltende Trockenheit schon frühzeitig eingestellt", betonte Donner. Für die Wasserwirtschaft seien frühe Prognosen zum Jahresverlauf wichtig: "Eine frühzeitige Trendaussage hilft allen am Wasserkreislauf Beteiligten." Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte, künftig müssten "klimatische und hydrologische Veränderungen noch stärker ins Blickfeld rücken". Weiter stellte er fest: "Wir alle brauchen Wasser zum Leben, es ist unser wichtigstes Gut." Donner forderte einen "nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser".

