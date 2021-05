Liebesbetrüger erschleicht sich 15 000 Euro

Delmenhorst. Ein Betrüger hat sich im Internet durch das Vorgaukeln von Liebe und gemeinsamen Lebensplänen das Vertrauen einer 67-Jährigen erschlichen und sie um 15 000 Euro gebracht. Die Delmenhorsterin hatte den Mann Mitte März über ein Datingportal kennengelernt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der habe sich als humanitärer Helfer im Ausland ausgegeben, der mit ihr in Deutschland seinen Lebensabend verbringen wolle. In einem wochenlangen Online-Austausch habe er das Vertrauen der Frau gewonnen und sie dazu gebracht, ihm mit der Überweisung von 15 000 Euro aus einer finanziellen Notlage zu helfen.

Ein noch größerer Schaden wurde verhindert: Ein Bankmitarbeiter warnte die Frau am vergangenen Donnerstag davor, weitere 9000 Euro zu überweisen und riet ihr, sich an die Polizei zu wenden. Die ermittelt nun wegen Betruges und warnte, dass dies kein Einzelfall sei und das Ausnutzen von Einsamkeitsgefühlen immer mehr zunehme. Liebesbetrüger suchten ihre potenziellen Opfer über Kontaktbörsen aus, gaukelten die große Liebe vor und seien letztendlich nur auf Geld beziehungsweise Vermögenswerte aus.

