Unvermietete Strandkörbe an einem leeren Strand in Cuxhaven.

Tourismus Urlauberansturm in Cuxhaven bleibt vorerst aus

Cuxhaven. Nach über einem halben Jahr coronabedingter Pause sind in Cuxhaven am Montag die ersten Übernachtungsgäste eingetroffen. "Es geht verhalten los", sagte Kristian Kamp, Chef des Cuxhavener Branchenverbands Dehoga und Betreiber des Strandhotels Duhnen. Sein Hotel sei am ersten Tag zu 20 Prozent ausgelastet, 60 Prozent wären erlaubt. "Das geht jetzt langsam wieder los."

Kamp sagte, die meisten seiner Hotellerie-Kollegen machten diese Woche wieder auf, manche würden aber auch bis Juni warten. Die Stimmung sei gut.

Kurdirektor Erwin Krewenka sagte, er rechne erst im Laufe der Woche mit erhöhtem Gästeaufkommen. Auch auf dem beliebten Wohnmobilstellplatz am Fährhafen herrscht Leere. Auf den frisch hergerichteten Terrassen der Restaurants in Cuxhaven-Duhnen saßen vereinzelt Gäste.

Laut der aktuellen Corona-Verordnung können in Kreisen und Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche) unter 100 der Handel, die Außen-Gastronomie und der Tourismus unter Auflagen wieder öffnen. Zunächst dürfen aber nur Menschen aus Niedersachsen in Niedersachsen übernachten. Im Landkreis Cuxhaven lag der Inzidenzwert am Montag bei unter 50.

