Mann lässt mehr als 100 Tiere aus Ställen frei

Uslar. Ein 22 Jahre alter Mann soll mehrere Ställe in Uslar im Landkreis Northeim geöffnet und mehr als 100 Kühe und Pferde freigelassen haben. In der Nacht zum Montag sei der Mann beobachtet worden, als er einen Stall betrat und zwei Pferde freiließ, teilte die Polizei mit. In der gleichen Nacht seien aus einem anderen Stall alle 100 Kühe und Kälber freigelassen worden. Der 22-Jährige habe Ställe und Verriegelungen gewaltsam geöffnet. Die Beamten ermittelten ihn, der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz habe die Taten zugegeben. Die Tiere wurden von den Besitzern alle wieder eingefangen, die Schadenshöhe war zunächst unklar.

