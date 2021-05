Knieprobleme: Wolfsburg im Topspiel ohne Popp

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss im wohl vorentscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft gegen den FC Bayern München auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die 30 Jahre alte deutsche Fußball-Nationalspielerin fällt wegen Knieproblemen aus, wie der amtierende Titelträger aus Niedersachsen kurz vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag mitteilte. Mit einem Sieg kann Wolfsburg am drittletzten Spieltag an den Bayern an der Tabellenspitze vorbeiziehen. Die Münchnerinnen führen die Bundesliga seit vergangenen Oktober ununterbrochen an.

