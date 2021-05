3:1 in Würzburg: Hoffnung für VfL Osnabrück im Abstiegskampf

Würzburg. Der VfL Osnabrück kann wieder auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Die Niedersachsen gewannen am Samstag beim Schlusslicht Würzburger Kickers mit 3:1 (1:0) und haben mit 30 Punkten vorerst nur noch einen Zähler Rückstand auf Eintracht Braunschweig auf Relegationsplatz 16 und den SV Sandhausen, der auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang 15 steht und am Sonntag in Heidenheim noch punkten kann.

Christian Santos (52. Minute), Ulrich Taffertshofer (80.) und Ludovit Reis (85.) sorgten für den ersten Sieg nach zuvor fünf Partien ohne Erfolg. Würzburg steht durch die Niederlage als erster Absteiger fest. "Es war immens wichtig, dass wir heute gewonnen haben", sagte Torschütze Taffertshofer nach der Partie. "Das macht uns happy und stolz. Es war aber nur der erste Schritt, den müssen wir jetzt vergolden."

In einer spielerisch mäßigen und vom Einsatz geprägten Partie waren die Gäste das bessere Team. Sebastian Kerk hatte früh Pech bei einem Pfostenschuss (16.). Nach seiner Ecke in der zweiten Hälfte köpfte Santos per Kopf zum siebten Saisontor ein. Bei Marvin Pieringers Pfostentreffer aus der Distanz fehlte nicht viel zum Ausgleich (65.). Der glückte dann Ronstadt (67.). Aber Taffertshofer und Reis sorgten doch noch für den wichtigen VfL-Sieg.

