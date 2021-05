Kriminalität Einbrecher richten fünfstelligen Schaden in Landhandel an

Lutter. Bislang unbekannte Täter sind in einen Landhandel in Lutter im Landkreis Goslar eingestiegen und haben einen Schaden von rund 20 000 Euro angerichtet. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hätten sich die Täter Zugang zu dem Gelände am Bahnhof verschafft, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Unbekannten öffneten gewaltsam mehrere Zugänge und stahlen eine noch unbestimmte Menge an Pflanzenschutzmitteln. Die Polizei sucht nach Zeugen.

