Meica ruft Bratwürste der Marke Bratmaxe zurück

Edewecht. Der niedersächsische Wurstwarenproduzent Meica ruft mehrere Chargen seiner Bratwurstmarke Bratmaxe zurück. Betroffen seien verschiedene Packungsgrößen mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 30. Juni und dem 15. Juli, teilte das Unternehmen in Edewecht im Landkreis Ammerland am Freitag mit. Bei dieser Ware sei nicht ausgeschlossen, dass sie wegen eines technischen Defekts in einem Kühlraum in Kontakt mit einem Wasser-Kältemittelgemisch gekommen sei. Diese Bratwürste seien am bitteren Geschmack zu erkennen. Sie seien für den Verzehr nicht geeignet, Gesundheitsgefahr bestehe wegen der sehr geringen Menge des Gemischs aber nicht.

