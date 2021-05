Toter in Bakum: Kein Hinweis auf Gewalteinwirkung

Bakum. Bei einem in einer Gemeindeunterkunft in Bakum (Landkreis Vechta) aufgefundenen Toten gibt es keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Vielmehr sei von einem "krankheitsbedingten Ableben" auszugehen. Der Tote wurde am Donnerstag gefunden. Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen 40-jährigen Bewohner der Unterkunft. Die Polizei hatte zunächst einen Mann zur weiteren Befragung in Gewahrsam genommen, ihn aber wieder entlassen.

