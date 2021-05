Gefängniseinbruch: Unbekannte wollten in Ex-JVA Salinenmoor

Celle. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag mit ihren Plänen für einen Einbruch in die seit 2014 still gelegte Justizvollzugsanstalt Salinenmoor in Celle gescheitert. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Schleuse. Von dort versuchten sie eine Feuerschutztür aufzubrechen, allerdings erfolglos, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unverrichteter Dinge hätten sich die Täter wieder aus dem Staub gemacht. Die Motive für den Gefängniseinbruch blieben zunächst im Dunkeln. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Salinenmoor gehörte als Abteilung zur JVA Celle und verfügte zuletzt über 212 Haftplätze. Seit 27. November 2014 ist kein Häftling mehr dort untergebracht.

