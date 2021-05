Lkw-Kontrollen: "Rollende Zeitbombe" aus dem Verkehr gezogen

Osnabrück. Die Polizei hat bei Lkw-Kontrollen an der Autobahn 30 bei Bissendorf (Kreis Osnabrück) einem 30-Tonnen- Sattelzug die Weiterfahrt untersagt und den Auflieger gleich stillgelegt. Bei dem mit gebrauchten Gabelstaplern beladenen Lastwagen seien drei der sechs Bremsscheiben des Aufliegers gerissen gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zudem sei die Ladung völlig unzureichend gesichert und der Auflieger in desaströsem Zustand gewesen. Alles in allem eine "rollende Zeitbombe, die glücklicherweise aus dem Verkehr gezogen werden konnte, bevor möglicherweise Schlimmeres passiert wäre", sagte Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

Der Lastwagen war auf dem Weg von Großbritannien über die Niederlande und Deutschland nach Polen. Halter und Fahrer müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. "So ein Transport hat im öffentlichen Verkehrsraum nichts verloren, das hätte böse enden können", sagte Ellermann. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte am Donnerstag 66 Lastwagen - 33 wiesen zum Teil erhebliche Mängel auf.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-506585/2