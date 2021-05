Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Kriminalität Boot gestohlen: Täter flüchten in die Niederlande

Rhauderfehn/Bourtange. Drei Männer haben in Rhauderfehn im Landkreis Leer ein Sportboot auf einem Anhänger gestohlen und sind damit über die Grenze in die Niederlande geflüchtet. Am frühen Freitagmorgen hätten die Täter im Alter zwischen 27 und 39 Jahren das Boot aus einem Carport neben einem Wohnhaus geholt, teilte die Polizei mit. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl, nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Nahe der niederländischen Ortschaft Bourtange wollten die Täter den Anhänger zurücklassen, um schneller voranzukommen. Wenig später stellte die Polizei den Fluchtwagen, die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die Beamten stellten den Wagen sicher und nahmen die Beute in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl im Ortsteil Holte dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-506031/2