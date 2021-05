88-Jährige in ihrem Haus ausgeraubt

Bremen. Eine 88-jährige Frau ist in ihrem Haus in Bremen von zwei Räubern überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau am Donnerstagnachmittag den Müll rausgebracht. Dabei ließ sie die Haustür offen. Als sie ins Haus zurückkehrte, waren bereits zwei 20 bis 25 Jahre alte Männer eingedrungen. Sie schubsten die Frau zu Boden und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Der Seniorin gelang es, ihren Hausnotruf zu betätigen. Das bemerkten die Räuber, sie griffen sich Bargeld und ein Sparbuch und flüchteten unerkannt. Die Frau erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-504598/2