Unbekannte versuchen mit Radlader Geldautomaten zu entwenden

Niederlangen. In Niederlangen im Emsland haben mutmaßlich drei Männer in der Nacht zu Freitag versucht, mit einem Radlader einen Geldautomaten zu entwenden. Der Versuch missglückte und es wurde keine Beute gemacht, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßlichen Täter vernichteten mit einem Feuerlöscher Spuren in dem gestohlenen Radlader, bevor sie in einem Pkw flohen. Die Ermittlungen dauern an. Mitte April hatte es bereits eine ähnliche Tat im emsländischen Lathen gegeben, bei der Unbekannte eine Sparkasse mit einem Radlader aufgebrochen hatten. Auch hier machten sie keine Beute und sprühten die Fahrerkabine mit dem Inhalt eines Feuerlöschers ein.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-502129/2