Ortsschilder sind beliebt bei Dieben

Springe. Ob Wacken, Kalifornien, Brasilien, Hodenhagen oder Bierbergen: Ortsschilder mit solchen Namen sind beliebt und werden immer wieder gestohlen. Selbst fest vernietete oder verschweißte Ortsschilder würden verschwinden, warnte Vedat Ilgay, Geschäftsbereichsleiter beim Verkehrszeichenhersteller Fritz Lange GmbH in Springe in der Region Hannover. Das Unternehmen stellt jährlich 120 000 Standardverkehrszeichen her, außerdem Großschilder für Autobahnen und etwa 3000 Ortsschilder im Jahr. Bundesweit werden jährlich etwa 1,6 Millionen Verkehrsschilder ausgewechselt. Insgesamt gibt es 16 Hersteller von Verkehrszeichen in Deutschland.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-501572/2