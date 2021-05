Nachhaltige Entwicklung soll intensiver behandelt werden

Hannover. Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen sollen sich künftig intensiver mit der globalisierten Welt und einer nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen. Dies hat das Kultusministerium in Hannover den Schulen in einem am Donnerstag vorgestellten Erlass aufgetragen. Dabei geht es darum, dass in den verschiedenen Fächern ein Augenmerk gelegt wird auf Fragen des Klimawandels und der Artenvielfalt, aber auch der Ungerechtigkeiten zwischen den verschiedenen Erdteilen. An jeder Schule soll eine Lehrkraft als Ansprechpartner für Bildung für nachhaltige Entwicklung benannt werden. Der Erlass ist Teil der Initiative, Schulen demokratisch und partizipativ zu gestalten.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-495277/2