Notfälle Zwei Fliegerbomben in Wolfenbüttel kontrolliert gesprengt

Wolfenbüttel. Zwei Bomben sind am Donnerstag im Landkreis Wolfenbüttel unschädlich gemacht worden. "Die kontrollierte Sprengung der Fliegerbomben in der Germarkung Salzdahlum verlief ohne Komplikationen", teilte die Polizei über Twitter mit. Betroffene Straßen und Feldwege wurden wieder freigegeben. Die Blindgänger waren bei Sondierungsmaßnahmen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst in der Feldmark westlich von Salzdahlum gefunden worden. Eine Evakuierung war für die Sprengung aber nicht nötig.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-494515/2