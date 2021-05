Ausgebüxte Schafe blockieren Landstraße

Stade. Eine Herde von etwa 300 Schafen ist in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen und hat eine Landstraße bei Drochtersen an der Elbe blockiert. Es sei kein Unfall passiert, teilte die Polizei des Landkreises Stade mit. Ein Autofahrer bemerkte die Tiere auf der Landesstraße 111 und rief die Rettungskräfte. Polizisten und Feuerwehrleute sicherten die Herde, bis der Schäfer eintraf. Dann gelang es mit vereinten Kräften, die Tiere auf ihre Weide am Elbdeich zu treiben. Nach einer Stunde war die Straße wieder frei.

