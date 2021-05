Schmadtke: Wolfsburg möchte Philipp fest verpflichten

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg will Stürmer Maximilian Philipp fest verpflichten. "Wenn das Paket passend ist, würden wir gerne weiter mit ihm arbeiten", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem "kicker" (Donnerstag). Philipp ist von Dynamo Moskau ausgeliehen und könnte für eine festgeschriebene Ablösesumme gekauft werden. Die kolportierten rund elf Millionen Euro sind den Niedersachsen aber zu viel. In Moskau läuft der Vertrag des 27 Jahre alten Angreifers, der in der Fußball-Bundesliga zuvor für den SC Freiburg und Borussia Dortmund spielte, noch bis 2023.

