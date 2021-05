IHK: Küsten-Gastgewerbe fehlt für Öffnung Wirtschaftlichkeit

Emden. Trotz der in Aussicht gestellten Lockerungen im Tourismus in Niedersachsen werden zumindest an der Nordseeküste wohl nur wenige Hotels und Beherbergungsbetriebe bereits am Montag ihre Türen öffnen. "Vielen ist das einfach zu kurzfristig", sagte die Tourismusreferentin der Industrie- und Handelskammer Ostfriesland/Papenburg, Kerstin Kontny. Da zunächst die für die Küste wichtige Gästeregion Nordrhein-Westfalen von Urlauben in Niedersachsen ausgeschlossen bleibe und es eine Kapazitätsbegrenzung gebe, sähen viele Betriebe keine ausreichende Wirtschaftlichkeit.

Der Küsten- und Inseltourismus sei zudem stark saisonal ausgerichtet, sagte Kontny. Mit dem Ausfall des Ostergeschäfts im April habe sich ein Großteil der Saisonkräfte bereits andernorts oder in anderen Branchen wie dem Einzelhandel Arbeit gesucht. Das Personal fehle nun dem Gastgewerbe auf den Inseln und am Festland, sagte Kontny.

