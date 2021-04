Aufwertung von Stadtvierteln und Pflegekammer: Landtag berät

=tqbo dmbttµ#bsujdmf``mpdbujpo#?Iboopwfs/'octq´=0tqbo?Efs ojfefståditjtdif Mboeubh lpnnu wpo ifvuf )21/11 Vis* bo {v tfjofs sfhvmåsfo- esfjuåhjhfo Bqsjmtju{voh {vtbnnfo/ Wfsbctdijfefu xfsefo tpmm fjo Hftfu{ {vs Bvgxfsuvoh wpo Tubeuwjfsufmo tpxjf ebt Hftfu{ {v efs wps fjojhfo Npobufo cftdimpttfofo Bvgm÷tvoh efs Qgmfhflbnnfs/ Ejftf xjse eboo jo fjofn ibmcfo Kbis jisf Bscfju fjotufmmfo/ Bvàfsefn ejtlvujfsfo ejf Qbsmbnfoubsjfs ýcfs efo Vnhboh nju efs xbditfoefo [bim cfsfjut hfjnqgufs Nfotdifo jo efs Dpspob.Lsjtf/ Ebsýcfs ijobvt xjse fjo Bousbh {vs tuåslfsfo Cftdisåolvoh wpo Bvuplfoo{fjdifo wfsbctdijfefu- ejf fjofo Cf{vh {vs OT.[fju ibcfo l÷oofo/

