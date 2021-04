Notfälle Unreine Flüssigkeit in E-Zigaretten: Ermittlungen dauern an

Im Herbst 2019 wurde ein Dutzend junger Leute in Bremerhaven plötzlich krank. Die Ursache: Gefährliche Wirkstoffe in ihren E-Zigaretten. Die Justiz arbeitet immer noch an dem Fall.