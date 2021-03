Krankheiten Steigende Zahlen: Ausgangssperren in drei Landkreisen

Eine FFP2-Maske hängt in einem Auto.

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen steigen und steigen. In drei Landkreisen greifen die Behörden in dieser Woche zu härteren Maßnahmen und verordnen Ausgangsbeschränkungen während der Nacht.