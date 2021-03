Fußball Wolfsburg bleibt auf Kurs Königsklasse: 2:1-Sieg in Bremen

Wolfsburg Ridle Baku (l.) versucht, vor Werders Kevin Möhwald an den Ball zu kommen.

Wolfsburg überrascht in der Bundesliga weiter. Die Niedersachsen untermauern in Bremen ihre großen Ambitionen. Beim Erfolg an der Weser profitiert der VfL auch von einem Eigentor.