Sprengstoffanschlag auf Blitzersäule in Gifhorn

In der Nacht zum Freitag beschädigten Unbekannte eine Blitzersäule an einer Kreuzung in Gifhorn. Die beiden Männer konnten flüchten.

Gifhorn. Unbekannte haben einen Sprengstoffanschlag auf eine neue Blitzersäule an einer Kreuzung in Gifhorn verübt. Die Säule wurde in der Nacht zum Freitag beschädigt, eine Plastikabdeckung an der Rückseite der Säule zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Geschwindigkeits-Messanlage funktioniere nach ersten Erkenntnissen aber noch.

Kurz nach Mitternacht hätten Anwohner einen lauten Knall gehört. Sie bemerkten zwei Männer, die zu Fuß flüchteten. Sie sollen 20 bis 30 Jahre alt sein. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Vermutlich hätten die Täter mehrere miteinander verbundene Silvesterböller verwendet, hieß es.

Nach Sprengstoffanschlag: Polizei Gifhorn sucht Zeugen

Laut Polizei sollen beide Täter zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Einer der beiden Männer habe kurze blonde Haare, der andere Mann trug eine dicke schwarze Winterjacke und hatte seine Kapuze auf.

Die Polizei wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter 05371/9800 zu melden.

( dpa/lce )