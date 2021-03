Ein Roboterarm gießt bei einem Versuchsaufbau am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Wasser in einen Becher.

Unterstützung durch Roboter gibt es in der Pflegebranche bislang kaum. Ein Forscherteam aus Bremen und Niedersachsen will das ändern und sieht in Roboterarmen große Chancen.