Hanke (l-r), Güldenberg und Onay stehen in einer Wohnung vom Obdachlosenprojekt "Housing first".

Nicht nur vorübergehend ein Dach über dem Kopf, sondern ein eigenes Zuhause - kann man obdachlosen Menschen so besser helfen? In Hannover soll ein neues Modellprojekt das erreichen. "Housing First" heißt das Konzept, das den Menschen vor allem eines verspricht.