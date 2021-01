Polizisten gehen während einer Razzia gegen Kinderpornographie an einem Wohnhaus vorbei.

Die Razzia begann, als es noch dunkel war. Hinterher freuten sich die Ermittler, dass die Überraschungstaktik aufgegangen war: Handys wurden in entsperrtem Zustand gesichert. In NRW war die Polizei an 21 Adressen im Einsatz gegen Kinderpornografie.