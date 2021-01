Bildung Niedersachsen will Ferien nicht verschieben

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen, vor der Presse.

Kultusminister Tonne will trotz Wechselunterrichts und Distanzlernens an den Ferienterminen in Niedersachsen festhalten. Eine Verschiebung der Prüfungen für die Abschlussjahrgänge lehnt er ab.