Bei Sägearbeiten: Oberschenkel unter Eiche eingeklemmt

Scheeßel. Bei Sägearbeiten ist ein Arbeiter in Scheeßel unter einer etwa 60 Zentimeter dicken Eiche eingeklemmt und schwer verletzt worden. Bei dem Zwischenfall im Ortsteil Deepen im Landkreis Rotenburg (Wümme) sei am Samstagmittag der Oberschenkel des Mannes eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. In den Füßen habe er kein Gefühl mehr gehabt, sagte ein Sprecher. Weil das Gelände schwer zugänglich war, wurde eine Behelfsbrücke über einen etwa 1,50 Meter breiten wasserführenden Graben gebaut. Mit Hebekissen und Keilen hoben die Einsatzkräfte den Baum an und sicherten ihn. Per Rettungswagen kam der Mann ins Krankenhaus.

( dpa )