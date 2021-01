"Bin bereit": Bremens Agu hofft auf Einsätze von Beginn an

Bremen. Nach seinem starken Startelfdebüt beim 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg hofft Felix Agu bei Werder Bremen auf weitere Einsätze von Beginn an. "Natürlich ist es mein Ziel, hier irgendwann Stammspieler zu werden", sagte Agu am Sonntag. Am Tag zuvor hatte der vor der Saison vom Zweitligisten VfL Osnabrück gekommene 21-Jährige zunächst den Führungstreffer von Theodor Gebre Selassie vorbereitet und dann selbst sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga geschossen. "Ein Bundesliga-Tor ist ein Kindheitstraum von jedem, der Fußball spielt", sagte Agu.

Schon am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach könnte der Außenverteidiger erneut in der Bremer Startelf stehen. "Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel gut verarbeitet habe. Ich bin bereit", sagte Agu. "Ich will natürlich spielen, aber das entscheidet der Trainer." Da der Schwede Ludwig Augustinsson auch in Gladbach wegen muskulärer Probleme fehlen wird, dürfte Agu erneut von Beginn an dabei sein.