Werder mit Selke und Agu gegen Augsburg

Bremen. Werder Bremen muss im Heimspiel gegen den FC Augsburg auf Linksverteidiger Ludwig Augustinsson verzichten. Der Schwede muss am Samstag wegen muskulärer Probleme passen. Für ihn steht Felix Agu erstmals in einem Spiel der Fußball-Bundesliga in der Startelf der Bremer. Im Angriff setzt Trainer Florian Kohfeldt auf Davie Selke, der neben Josh Sargent stürmt. Der Japaner Yuya Osako steht nach seiner Denkpause gegen Bayer Leverkusen zumindest wieder im Kader der Grün-Weißen. Bei den Augsburgern ersetzt André Hahn den gesperrten Marco Richter. Zudem muss Trainer Heiko Herrlich auf den verletzten Iago verzichten. Für ihn rückt Mads Pedersen in die Startelf.

( dpa )