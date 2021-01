Vermisste Frau aus Seelze wohlbehalten zurück

Seelze. Eine seit einer Woche vermisste Frau aus Seelze bei Hannover ist am Freitag wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Umstände des mysteriösen Verschwindens der 32-Jährigen seien aber noch nicht abschließend geklärt, teilte die Polizei am Samstag mit. Unter der Woche hatten die Beamten darüber informiert, dass sie wegen des Verdachts auf ein Verbrechen ermitteln. Ein Anruf am vergangenen Sonntag, bei dem vermutlich die 32-Jährige die Polizei um Hilfe bat, war abrupt beendet worden.

Nach dem Anruf fuhr ein Streifenwagen zum mutmaßlichen Aufenthaltsort der Anruferin. Im Mittellandkanal nahe dem Wohnhaus der Gesuchten im Stadtteil Lohnde fanden Beamte ihr Mobiltelefon und andere persönliche Gegenstände. Eine Suche mit Spürhund und Hubschrauber brachte zunächst keine Erkenntnisse und der Ehemann meldete seine Frau als vermisst.