Keine Region mit Sieben-Tages-Inzidenz über 200

Hannover. In Niedersachsen liegen wieder alle Landkreise und kreisfreien Städte unter dem kritischen Inzidenzwert von 200 für Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitag (Stand: 9.00 Uhr) hervor. Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in der vergangenen Woche gerechnet auf 100.000 Einwohner mit dem Virus infizierten. Der Wert sank landesweit auf 105,7 nach 108,6 am Vortag.

Damit rutschten auch die zuletzt stark betroffenen Landkreise Gifhorn (192) und Cloppenburg (168,7) unter 200. Am Vortag hatte der Wert in Cloppenburg (205,6) noch leicht über der Marke und in Gifhorn (257,8) deutlich darüber gelegen. Im Kreis Gifhorn waren am Dienstag Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten. Von 20.00 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5.00 Uhr müssen die Menschen zu Hause bleiben - das gilt bis Ende Januar.

Nach den neuen Regeln des verschärften Lockdowns können Landkreise ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 auch die Bewegungsfreiheit der Menschen auf 15 Kilometer rund um die Wohnadresse einschränken - darauf hatte der Kreis Gifhorn verzichtet.