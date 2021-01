Gesundheit Briefkampagne zum Impfstart in den Zentren sorgt für Kritik

Hannover. Die Briefkampagne des niedersächsischen Sozialministeriums zur Information von über 80-Jährigen über den Start der Corona-Schutzimpfungen ist in die Kritik geraten. Grüne, FDP und auch CDU bemängelten am Mittwoch, dass das Ministerium den Postdienstleister DHL beauftragt hat, auf der Grundlage eigener unvollständiger Adresslisten entsprechende Haushalte anzuschreiben, anstatt auf die kompletten Daten der Meldebehörden zurückzugreifen. Die Briefkampagne, mit der rund 210 000 Haushalte angeschrieben werden sollen, startet in der kommenden Woche.

Das Ministerium verteidigte hingegen den gewählten Weg. Mitten in der Corona-Krise die 409 Meldebehörden mit dem zügigen Zusammenstellen von Adresslisten zu beauftragen, habe man vermeiden wollen. Außerdem sei es aus Datenschutzgründen nicht zulässig, die Meldedaten aus den Behörden gebündelt an einen privaten Dienstleister für den Versand weiterzugeben. Das Ministerium selber könne den Versand einer so großen Menge Briefe nicht schultern.

Bei den Anschreiben handele es sich um einen zusätzlichen Service, mit dem über den Impfstart informiert werden solle, betonte ein Ministeriumssprecher. Niemand sei auf so ein Schreiben angewiesen, um vom 28. Januar an einen Impftermin zu vereinbaren.