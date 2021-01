Agrar Land will unfaire Praktiken im Lebensmittelhandel verhindern

Hannover. Der Lebensmitteleinzelhandel soll aus Sicht der Landesregierung regionale Produkte fair vermarkten. In diesem Zusammenhang müsse vom Bund schnell ein Gesetzentwurf gegen unlautere Handelspraktiken umgesetzt werden, forderten Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (beide CDU) am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit mehr als 60 Spitzenvertretern von Lebensmittelhandel und Landwirtschaft in Hannover.

"Harte Preisverhandlungen und der Kampf um den letzten Cent, das geht sehr häufig auf Kosten unserer Landwirte", sagte Althusmann.

Hintergrund des Gesprächs waren die Bauernproteste der vergangenen Monate vor Zentrallagern der Lebensmittelketten. Die Landwirte sehen sich wegen niedriger Erzeugerpreise in Existenznot und werfen den Handelskonzernen einen Missbrauch ihrer Marktmacht vor.

85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland wird von den vier großen Konzernen Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) kontrolliert. Die Landwirte seien dieser Marktmacht nahezu hilflos ausgeliefert, sagte Althusmann.