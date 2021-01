Ausgangsbeschränkungen im Kreis Gifhorn: Polizeikontrolle

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Gifhorn. Die Ausgangsbeschränkungen im Kreis Gifhorn sind am Dienstagabend in Kraft getreten. Von 20.00 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5.00 Uhr müssen die Menschen zuhause bleiben - das gilt bis Ende Januar. Der Landkreis ist niedersachsenweit am stärksten von der Infektionswelle betroffen. Die Polizei kontrolliert die neuen Regeln verstärkt. "Wir werden unsere Präsenz mit mehr Funkwagen deutlich erhöhen", sagte ein Polizeisprecher. Wegen der kurzfristigen Änderung der Regeln wolle man zunächst aber mit Fingerspitzengefühl agieren.

Die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen fiel von 259,5 am Vortag auf 228,3 am Dienstag. Die Zahl der Infektionsfälle insgesamt stieg um 14 auf 2712, 48 Menschen starben bislang. In den vergangenen sieben Tagen sind 403 Infektionsfälle hinzugekommen.

Nach den neuen Regeln des verschärften Lockdowns könnte der Landkreis ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 auch die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken. Gifhorn verzichtet aber auf die Begrenzung auf einen Radius von 15 Kilometern rund um die Wohnadresse. Geplant ist ein weitreichendes Verbot, bei dem Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts ab Freitag, spätestens aber vom kommenden Montag an untersagt sind. Treffen in privaten Haushalten soll es dann nicht mehr geben, Ausnahmen etwa für die häusliche Pflege sollen möglich sein. Eine Task Force soll Alten- und Pflegeheime besser überwachen.