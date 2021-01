Bremerhaven. Die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven haben Eishockey-Flügelstürmer Tye McGinn verpflichtet. Der 30-Jährige spielte zuletzt in den USA bei den Chicago Wolfes. Er soll in dieser und auch in der kommenden Spielzeit für die Pinguins auflaufen, wie es in einer Mitteilung des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag heißt. Zuletzt hatten sich mehrere Spieler der Bremerhavener verletzt. Dies ist unter anderem ein Grund für die Verpflichtung McGinns.

