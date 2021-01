Zollhund erschnüffelt Amphetamin im Kraftstoffkanister

Bad Bentheim/Osnabrück. Dank der feinen Nase von Zollhund Raptor ist der versuchte Schmuggel von 20 Litern flüssigen Amphetamins in Benzinkanistern aufgeflogen. Wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte, entdeckten die Beamten bei ihrer Kontrolle am Montag hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim an der Autobahn 30 in einem Auto unter dem Beifahrersitz eine verschweißte Plastiktüte, die mit mehr als einem Kilo einer weißen Substanz gefüllt war. Dabei handelt es sich vermutlich um Crystal Meth im Schwarzmarktwert von 82 000 Euro.

Im Anschluss schnüffelte Raptor nochmals durch den aus den Niederlanden eingereisten Wagen. Bei drei Benzinkanistern im Kofferraum schlug er an - darin befand sich das Amphetamin. Der Wert stand zunächst jedoch nicht fest, weil die Konzentration noch nicht bekannt war, hieß es.

Nachdem die Beamten die Rauschmittel gefunden hatten, wollte der mutmaßliche Drogenschmuggler fliehen, was die Beamten jedoch verhindern konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl.