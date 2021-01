Grizzlys Wolfsburg verlängern Vertrag mit Angreifer Busch

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg haben den auslaufenden Vertrag mit Eishockey-Angreifer Valentin Busch verlängert. Der neue Kontrakt des 23-Jährigen gilt bis 2023, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte. Busch war im Sommer 2018 von den Nürnberg Ice Tigers zu den Niedersachsen gewechselt. "Ich möchte mich hier bei den Grizzlys weiterhin entwickeln und in der einen oder anderen Situation auf dem Eis vielleicht noch mehr Verantwortung übernehmen", wird Busch in der Mitteilung zitiert.

( dpa )