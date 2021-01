Werder Bremen gibt Nachwuchsspieler Badjie Profivertrag

Bremen. Werder Bremen hat Nachwuchsspieler Kebba Badjie mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 21 Jahre alte Offensivspieler habe am Montag einen neuen Kontrakt unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Wie lange der Vertrag läuft, verrieten die Bremer nicht. Badjie spielt für die zweite Werder-Mannschaft in der Regionalliga. In der aktuell unterbrochenen Saison erzielte er in acht Spielen fünf Tore.

"Wir trauen ihm zu, den nächsten Schritt zu gehen und freuen uns, dass er den Weg mit Werder auch in den kommenden Jahren weitergehen möchte", sagte Fußball-Geschäftsführer Frank Baumann laut Vereinsmitteilung.