Bremen. Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Bremen die Feier einer 18-Jährigen aufgelöst, die dazu acht Freunde in ihre Wohnung eingeladen hatte. Die Gäste hätten laut gefeiert und Alkohol getrunken. Aufgrund der Corona-Verordnung sei allen nicht dort wohnhaften Gästen ein Platzverweis erteilt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem seien gegen alle Anwesenden Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten ergangen. Die Partygäste waren zwischen 16 und 18 Jahre alt.

( dpa )