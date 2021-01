Betrunkener fährt Gartenzaun um: 3,3 Promille

Grasleben. Mit mehr als drei Promille hat er die Kurve nicht mehr gekriegt - ein Autofahrer ist im Kreis Helmsted geradewegs in einen Gartenzaun gefahren. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der 39-Jährige seinen Wagen am Ende einer Straße an einer T-Kreuzung geradeaus weiter gesteuert und dann den Zaun umgefahren. Ein Zeuge habe am Sonntag in Grasleben "einen lauten Rumms" gehört und die Polizei informiert. Der Fahrer zeigte deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen - ein Atemalkoholtest ergab knapp 3,3 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Da sich das Auto nicht mehr auf der Straße befand, wurde es verschlossen und am Unfallort gelassen.

( dpa )