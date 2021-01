Ein Toter und zwei Verletzte nach Unfall auf der L232

Tosterglope. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Lüneburg ist ein 33-Jähriger ums Leben gekommen, seine beiden Mitfahrer wurden teils schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Auto am Morgen auf der Landesstraße 232 von der glatten Fahrbahn abgekommen. Dabei starb ein 33 Jahre alter Mann. Der 34 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Ein 29 Jahre alter Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.

( dpa )