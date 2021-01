Männliche Leiche nach Brand in Gartenhaus gefunden

Rethem. Nach dem Brand eines Gartenhauses im Heidekreis haben Einsatzkräfte einen männlichen Toten geborgen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand das Gartenhaus bereits in Flammen, als die Beamten am Samstag Vormittag eintrafen. Nach den Löscharbeiten sei eine männliche Leiche geborgen worden, heißt es. Nach derzeitigem Stand ist der Mann in den Flammen umgekommen. Zum genaueren Hergang des Brandes am Samstagvormittag und der Identität des Toten konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. Näheres werde Anfang der kommenden Woche erwartet.

( dpa )