Unbekannte bauen Schneeschanzen auf Segelflugplatz

Moringen. Unbekannte Täter haben die Landefläche eines Segelflugplatzes im Kreis Northeim beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien auf dem Gelände im Zeitraum der letzten Woche Schanzen und Rampen aus Schnee errichtet worden. Diese wurden mutmaßlich mit einem an ein Auto gebundenen Schlitten befahren. Dadurch entstanden Schäden an der Grasfläche des Flughafens in Höhe von 200 Euro. Durch die Rampen aus Schnee konnte der Flugplatz vorerst nicht mehr als potenzielle Notlandefläche für kleinere Maschinen genutzt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr.

( dpa )