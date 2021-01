Ein Blaulicht an einer Polizeistreife.

Kriminalität Polizei löst Feier in Scheune auf: Bußgeld

Lingen. Den geltenden Corona-Bestimmungen zum Trotz hat es in einer Scheune in Lingen eine Feier gegeben. Die Polizei löste die Veranstaltung mit sieben Beteiligten in der Nacht zum Samstag auf, wie die Beamten mitteilten. Den Teilnehmern zwischen 21 und 28 Jahren drohe ein empfindliches Bußgeld. Die Beamten leiteten Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein.