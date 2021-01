Peine. Bei einem Verkehrsunfall in Peine ist ein Mann ums Leben gekommen und eine Frau schwer verletzt worden. Die 46-jährige Frau war mit ihrem Auto am Freitagnachmittag aus ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 79-jährige Beifahrer starb am Unfallort. Die 46-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )