Betrüger geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus

Hannover. Mutmaßliche Betrüger haben sich in der Region Hannover am Telefon als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgegeben. Wie die Sprecherin der Region am Freitag mitteilte, meldeten sich Unbekannte spät abends bei Einwohnerinnen und Einwohnern und sagten diesen, sie stünden unter Quarantäne. Für den Folgetag kündigten sie einen Besuch an. Hintergründe und Ziel der Anrufe sind bislang unklar. "Wir wissen nicht, was sie vorhaben", sagte die Sprecherin.

Die Region verwies darauf, dass Anrufe aus dem Gesundheitsamt nie mit unterdrückter Rufnummer erfolgen. Wer einen zweifelhaften Anruf erhalte, sollte immer nach der Telefonnummer fragen und zur Kontrolle zurückrufen. Das Gesundheitsamt ist demnach über eine hannoversche Nummer zu erreichen, die mit 616 beginnt. "Im Fall eines Hausbesuchs sollten die Betroffenen immer nach dem Dienstausweis fragen", hieß es.